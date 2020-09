Gemäldegalerie "Alte Meister" wiedereröffnet.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Einen Tag nach Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden sind die Meisterwerke der Malerei und Bildhauerkunst seit Samstag auch der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) öffnen die Türen des Museums am Wochenende zum kostenfreien Eintritt.



Dazu musste man an den Kassen der SKD allerdings sogenannte Zeitkarten abholen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Eintritt berechtigen. Schon am späten Freitagabend hatten sich vor Schlangen gebildet.