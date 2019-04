Dabei wächst und boomt durchaus auch die österreichische Hauptstadt, Wien hat aber dennoch deutlich weniger Probleme mit steigenden Mieten als deutsche Städte. Denn in Wien lebt rund ein Viertel der Bevölkerung in Gemeindebauten, also in Wohnungen, die der Stadt Wien gehören. Der Mietpreis liegt hier bei Neuvermietungen bei 5,81 Euro pro Quadratmeter plus Betriebskosten und Steuern - und das in allen Bezirken, erklärt Markus Leitgeb, Sprecher der kommunalen Hausverwaltung Wiener Wohnen, die sich um alle 220.000 Gemeindewohnungen in der 1,9-Millionen-Stadt kümmert.