Erstmals seit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden tritt die Parteichefin mit ihrem Ex-Konkurrenten Friedrich Merz auf. Bei einer CDU-Veranstaltung im Rahmen des Europawahlkampfs werde die Parteivorsitzende am kommenden Freitag in Eslohe reden, sagte eine CDU-Sprecherin. Merz sei bei der Veranstaltung für eine "Anmoderation" eingeplant, kündigte sie an.



Anfang Dezember war Kramp-Karrenbauer zur Nachfolgerin von Angela Merkel gewählt worden, Merz verlor nur knapp.