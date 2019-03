Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Deutschland und Frankreich wollen auf dem bevorstehenden EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel ihren Plan einer europäischen Industriestrategie vorantreiben. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.



Bereits im Dezember hatten Deutschland und Frankreich etwa den gemeinsamen Aufbau einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos angekündigt. In diesem Bereich drohen europäische Autobauer abhängig zu werden von Konzernen aus China und Südkorea.