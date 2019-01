CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wirbt um Merz-Anhänger.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die enttäuschten Anhänger von Friedrich Merz zur konstruktiven Mitarbeit für den Erfolg der CDU aufgerufen. Er freue sich, dass Merz mit an Bord sei und "mit Rat und Tat mithelfen will", sagte Ziemiak vor Beginn der CDU-Vorstandsklausur in Potsdam.



Es gehe jetzt "darum, dass wir gemeinsam nach vorne schauen, gemeinsam die Position der CDU klar machen und gemeinsam auch das aufnehmen, wofür auch die Anhänger von Friedrich Merz gestanden haben".