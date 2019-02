Zu dem zweitägigen Spitzentreffen am Roten Meer sind fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und andere Regierungsvertreter zusammengekommen. Für Deutschland nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel teil, die am Sonntagabend erst zum Abendessen des Gipfels eintraf. Sie will an diesem Montag vor allem in die Diskussion um die Konflikte in Jemen, Syrien und Libyen gehen.