Moon Jae In (links) und Kim Jong Un in Pjöngjang. Quelle: Uncredited/Pyongyang Press Corps Pool/dpa

Süd- und Nordkorea wollen sich zusammen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 bewerben. Das sagte der südkoreanische Präsident Moon Jae In auf dem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang.



Bei der Annäherung der beiden Staaten hatte die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea eine besondere Rolle gespielt. In Pyeongchang hatten beide Länder unter anderem ein gemeinsames Eishockey-Team der Frauen gestellt.