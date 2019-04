Prinz Harry und Meghan sind gemeinsam auf Instagram. Archivbild

Quelle: Phil Noble/PA Wire/dpa

Mit ihrem neuen Instagram-Profil haben der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan in kürzester Zeit einen Weltrekord aufgestellt: Der Account des Herzogs und der Herzogin von Sussex sammelte in nur 5 Stunden und 45 Minuten seit seiner Gründung eine Million Follower ein, wie Guinness World Records mitteilte.



In so kurzer Zeit habe bislang niemand jene Aufmerksamkeitsmarke erreicht. Das Paar hat im Mai 2018 geheiratet und erwartet in den kommenden Wochen die Geburt seines ersten Kindes.