Nord- und Südkorea beim IOC in Lausanne. Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Nord- und Südkorea werden bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar) erstmals in der olympischen Geschichte einige Wettkämpfe mit gemeinsamen Teams bestreiten.



Bei einem Treffen der beiden verfeindeten Länder beim Internationalen Olympischen Komitee in Lausanne wurde beschlossen, dass unter anderem ein gemeinsames Frauen-Eishockey-Team an den Start gehen wird. Insgesamt starten 22 nordkoreanische Athleten in drei Sportarten und fünf Disziplinen.