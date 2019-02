Bundespräsident Steinmeier besucht Bratislava.

Quelle: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa

Deutschland und die Slowakei wollen gemeinsam gegen stärker werdenden Extremismus und Populismus in Europa auftreten. Das erklärten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der slowakische Präsident Andrej Kiska in Bratislava.



Für die Slowakei wie auch Tschechien ist der 17. November als "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie" ein Staatsfeiertag zur Erinnerung an den Fall des Kommunismus vor 28 Jahren. Aus diesem Anlass legten Steinmeier und Kiska einen Kranz in Bratislava nieder.