Die Tafeln leben von dem großen ehrenamtlichen Engagement. Viele von ihnen sind oder waren selber Kunden der Tafeln. "Ich bin Koch und war arbeitslos", erzählt Klaus, der sich mit einem Apfel der Tafel am Heumarkt sonnt. Er habe eineinhalb Jahre die Tafel in Ehrenfeld in Anspruch genommen und dort auch mitgearbeitet. "Für mich war das ein Segen, weil ich unter Menschen war." Der neben Klaus sitzende André arbeitet fünf Stunden im Monat ehrenamtlich bei einem Obdachlosenfrühstück, das unter anderem die Kölner Diakonie organisiert. "Ich decke Tische, schenke Kaffee aus und schmiere Brötchen", berichte der junge Mann.