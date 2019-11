Deutschland zahlt ab 2021 höheren Anteil an Nato-Kosten. Archiv

Deutschland wird künftig einen genauso hohen Anteil an den Gemeinschaftskosten der Nato tragen wie die USA. Die 29 Mitgliedstaaten des Militärbündnisses haben sich kurz vor dem Gipfel in London darauf verständigt, den Aufteilungsschlüssel zu ändern.



Demnach wird der US-Anteil an den Kosten ab 2021 von derzeit 22,1 Prozent auf 16,35 Prozent gesenkt und der deutsche Anteil von 14,8 Prozent auf 16,35 Prozent erhöht. Für Deutschland bedeutet das eine jährliche Mehrbelastung von mehr als 33 Millionen Euro.