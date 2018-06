Trump will Nordkorea wieder auf die US-Terrorliste setzen. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die Wiederaufnahme Nordkoreas in die US-Länderliste der Unterstützer des internationalen Terrorismus hat in Ostasien gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während Japan die Entscheidung ausdrücklich unterstützte, äußerte sich China distanziert.



US-Präsident Donald Trump hatte die erneute Eintragung Nordkoreas in die schwarze Liste angekündigt. Das Land stand zwei Jahrzehnte lang auf dieser Liste. 2008 wurde es im Zuge der Atomverhandlungen von der damaligen US-Regierung gestrichen.