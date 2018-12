Gewächshaus in der Antarktis. Archivbild

Quelle: --/DLR/dpa

Ein Jahr lang haben Forscher Gemüse in einem Spezial-Gewächshaus in der Antarktis angebaut. Jetzt ist das Experiment, das auch Erkenntnisse für künftige Raumfahrtmissionen bringen soll, beendet.



Noch vor der endgültigen Auswertung spricht Projektleiter Daniel Schubert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen von einem Erfolg. In den nächsten Monaten soll bereits das nächste Experiment in dem Gewächshaus starten. Die Forscher wollen dort ferngesteuert Gemüse züchten.