"Liebe Lübecker:innen", so spricht Bürgermeister Jan Lindenau seine Mitmenschen in der Hansestadt zum Jahreswechsel online in einem Grußwort an. Er will bewusst alle Menschen ansprechen. "Frauen und Männer und jene, die sich nicht als Frau oder Mann beschreiben", heißt es in einem Leitfaden der Stadt dazu. Die gesamte Verwaltung soll in Formularen, E-Mails und Broschüren zukünftig in gendersensibler Sprache formulieren. Es sollen "diskriminierungsfreie Ansprachen" gefunden oder der Gender-Doppelpunkt benutzt werden.