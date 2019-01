Die insgesamt sechsköpfige Jury würdigte den Angaben zufolge mit der Wahl des "Gendersternchen" ausdrücklich auch die Rolle des Wortstamms "Gender" und des daraus abgeleiteten Verbs "gendern", dessen Häufigkeit in den vergangenen Jahren ebenfalls stetig zugenommen habe. Der Wortstamm "Gender" bezeichnet den Sprachexperten zufolge "eine Perspektive auf Geschlecht als kulturell hergestellter und damit veränderbarer Kategorie". Es ergänze so das Wort "Geschlecht", das eher eine biologische Perspektive einnehme.



Das Verb "gendern" findet sich demnach seit der Jahrtausendwende im Sprachgebrauch. "Gegendert" werden könnten Texte, aber auch Institutionen oder Gesellschaftsbereiche, hieß es. Weiter erklärte die Jury, der Begriff "Gendersternchen" sei im allgemeinen Sprachgebrauch ab 2013 zunächst in Form von "Gender Star" aufgetaucht. Obwohl das Wort aus englischen Wortbestandteilen zusammengesetzt sei, handele es sich dabei um eine genuin deutsche Wortschöpfung - einen sogenannten "Scheinanglizismus".