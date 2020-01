Teslas CEO Elon Musk hält eine Rede. Archivbild

Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

Das Genehmigungsverfahren für das geplante Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin ist nun eröffnet. Das Projekt wurde im "Amtsblatt für Brandenburg" veröffentlicht, wie das Umweltministerium in Potsdam mitteilte.



Tesla will in der "Gigafactory" ab 2021 den Kompakt-SUV Model Y fertigen. Baubeginn für die Fabrik soll im ersten Halbjahr 2020 sein. Damit werden die in der Task Force Tesla vereinbarten Termine eingehalten, betonte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne).