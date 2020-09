Giuseppe Conte spricht während einer Pressekonferenz. Archivbild

Quelle: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat in Rom Gespräche mit dem libyschen General Chalifa Haftar geführt, der der international anerkannten Regierung in dem Bürgerkriegsland die Herrschaft streitig macht. Das bestätigten offizielle Stellen in Rom.



Auch der libysche Regierungschef Fajis al-Sarradsch wurde in Rom zu Konsultationen erwartet. Er hatte zuvor in Brüssel mit Bundesaußenminister Heiko Maas und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesprochen.