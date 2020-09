Generalbundesanwalt Peter Frank (Archiv)

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Generalbundesanwalt Peter Frank hat angesichts militärischer Erfolge gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor der Annahme gewarnt, der islamistische Terror sei besiegt. "Der IS hatte niemals eine Monopolstellung inne", sagte er in Karlsruhe.



In der Abteilung Terrorismus der Bundesanwaltschaft seien im vergangenen Jahr 663 neue Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, das seien weniger gewesen als 2018, berichtete Frank. Etwa 60 Prozent gehörten in den islamistischen Bereich.