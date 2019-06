Markus Schmitt, Sprecher der Bundesanwaltschaft, gibt ein Statment zum Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke ab.

Quelle: dpa

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha erschossen worden. "Dringend tatverdächtig" ist laut Sprecher der Bundesanwaltschaft ein einschlägig vorbestrafter Mann namens Stephan E. Die DNA des 45 Jahre alten Verdächtigen sei am Tatort sichergestellt worden.



Der Verdächtige war am frühen Samstagmorgen von Spezialkräften festgenommen worden. Seit Sonntag sitzt er in Untersuchungshaft. Dass die Ermittler einen rechstextremistischen Hintergrund sehen, begründet die Behörde mit dem Vorleben von Stephan E. und "öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten".