In der Generaldebatte dürfte sich die Kanzlerin, die ab 9 Uhr spricht, auch zu den aktuellen Krisen in der Welt äußern. Merkel hatte zuletzt trotz des US-Ausstiegs für ein Festhalten am Atom-Abkommen mit Iran, für eine gütliche Einigung mit den USA im Handelsstreit sowie Mäßigung im Nahost-Konflikt geworben. In Paris und Brüssel werden zudem Aussagen zur Reform der Euro-Zone erwartet, für die Deutschland und Frankreich bis zum EU-Gipfel im Juni Vorschläge liefern wollen.