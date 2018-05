Es geht nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung. Kanzlerin Angela Merkel

In der Debatte zum Etat 2018 verteidigte die Kanzlerin die deutliche Aufstockung des Wehretats in den nächsten Jahren. "Es geht nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung." Die Bundeswehr müsse in der Lage sein, die aktuellen Anforderungen zu erfüllen. Die Soldaten müssten so ausgestattet werden, dass sie Auslandseinsätze gut absolvieren, aber gleichzeitig die wachsenden Aufgaben rund um die Landes- und Bündnisverteidigung bewerkstelligen könnten. "Darüber sollten wir in Ruhe einen Dialog führen." Der Wehretat ist schon jetzt der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt. Für das laufende Jahr sind bislang 38,5 Milliarden Euro vorgesehen, für das kommende 41,5 Milliarden Euro.