Millionen Lebensversicherungen sollen verkauft werden. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Versicherungskonzern Generali will sich von vier Millionen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland weitgehend trennen. Der Abwickler Viridium soll 89,9 Prozent an der Generali Leben erhalten. Generali selbst behält die restlichen Anteile und sichert sich die Option, sich an Viridium zu beteiligen, wie beide Seiten mitteilten.



Generali betonte, durch den Verkauf solle sich für die Kunden nichts ändern. "Die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden bleiben unverändert."