Generalinspekteur der Bundeswehr General Eberhard Zorn.

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sieht in Russland eine große Bedrohung für den Frieden in Europa. "Was Europa angeht, sprechen die Fakten für sich", sagte Zorn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Er verwies auf die russische Besetzung der Krim, die Lage in der Ostukraine, den Giftanschlag auf den früheren russischen Doppel-Agenten Sergej Skripal und den Bruch des INF-Abrüstungsabkommens für nukleare Mittelstreckenraketen. "Das hat insgesamt seine ganz eigene Qualität."