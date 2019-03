Generalleutnant a. D. Ben Hodges (Archivbild)

Quelle: imago

"Ich bin sehr besorgt darüber. Es zeigt entweder ein völliges Unverständnis oder eine völlige Missachtung für den Wert des Zugangs, den wir von Stützpunkten in Europa (Deutschland, Italien, Türkei, Griechenland usw.) aus haben, die für unsere eigene Sicherheit wesentlich sind. Dafür haben wir Truppen oder Fähigkeiten in Übersee. Man kann Amerika nicht von Virginia, North Carolina und Kalifornien aus verteidigen.



EUCOM (European Command) und AFRICOM (African Command) in Stuttgart sind nicht da, um Deutschland zu schützen. Sie sind als vorgeschobene Zentrale für die Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern da und zur Verbesserung der Beziehungen, die für unsere eigene Sicherheit unerlässlich sind. Wo wären wir ohne Ramstein Air Force Base oder Incirlik Air Force Base? Oder die Marine im Mittelmeer? Oder die Möglichkeit, Truppen rasch an Krisenherde in Europa, im Nahen Osten oder in Afrika einzusetzen?