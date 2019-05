Thorbjorn Jagland kritisiert die Neuwahl in IStanbul. Archivbild

Quelle: Maxim Shipenkov/EPA/dpa

Der Europarat kritisiert die türkische Wahlbehörde YSK für ihre Entscheidung, die Kommunalwahl in der Millionenmetropole Istanbul zu wiederholen. In einer veröffentlichten Stellungnahme sagte Generalsekretär Thorbjorn Jagland: "Die Entscheidung des Hohen Wahlrates hat das Potenzial, das Vertrauen der türkischen Wähler in die Wahlbehörden schwer zu beschädigen."



Die notwendigen Voraussetzungen für freie und faire Wahlen müssten vor dem Wahltag überprüft werden und nicht danach.