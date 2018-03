UN-Chef Antonio Guterres bittet um Hilfe für Ost-Ghuta. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat alle Beteiligten um sicheren Zugang für humanitäre Hilfe in das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta gebeten. Die Situation in dem Gebiet besorge ihn sehr, sagte Guterres in New York. Der UN-Chef rief alle Beteiligten auf, die vom UN-Sicherheitsrat geforderte Waffenruhe einzuhalten.



In Ost-Ghuta in Syrien waren die Kämpfe so gut wie unvermindert weitergegangen, obwohl der Sicherheitsrat vor rund zehn Tagen eine 30-tägige Waffenruhe gefordert hatte.