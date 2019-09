Aufgrund der großen Kandidatenzahl wurden strenge Regeln verabredet, um den zeitlichen Rahmen nicht ausufern zu lassen. Am Anfang steht eine Vorstellungsrunde - jedes Team und der Einzelbewerber bekommen fünf Minuten Zeit, um seine Schwerpunkte zu präsentieren. Dann fragt ein Moderator alle Bewerber zu aktuellen Themen. Eine Antwort darf maximal 60 Sekunden dauern. Das gilt auch für die anschließende Runde mit Fragen aus dem Publikum an einzelne Kandidaten. Am Ende sind noch Schlussstatements vorgesehen.



Der Kandidat Karl Lauterbach hat ausgerechnet, dass ein Team auf etwa neun Minuten bis neun Minuten und 20 Sekunden Redezeit kommt. Jede Regionalkonferenz soll maximal 2,5 Stunden dauern. Das ergibt insgesamt 57,5 Stunden Debatte bis zum Ende der Konferenzen am 12. Oktober im München. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil geht davon aus, dass sämtliche Bewerber bei allen Regionalkonferenzen dabei sind - sofern niemand krank wird und keine kurzfristigen politischen Wirrungen in die Quere kommen.