Lars Klingbeil ist überzeugt, dass Hans-Georg Maaßen gehen muss. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil geht nicht davon aus, dass die Kanzlerin und die Union den umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen im Amt belassen werden. Mit Blick auf das für Dienstag vereinbarte Treffen der Koalitionsspitzen sagte Klingbeil in der ZDF-Sendung "Berlin direkt": "Ich bin mir sicher, das Ergebnis wird sein, dass Herr Maaßen gehen muss."



Maaßen ist wegen seiner Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz massiv in die Kritik geraten.