Lars Klingbeil

Quelle: Reuters

Lars Klingbeil hat nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen "gemischte Gefühle". Das sagte der SPD-Generalsekretär nach der ersten Prognose im ZDF."Es ist gut, dass die Menschen in Brandenburg gesagt haben, wir wollen nicht, dass die AfD vorne liegt", erklärte er weiter.



Ob es zu einer rot-rot-grünen Landesregierung komme, werde in Brandenburg entschieden, "da bitte ich um Geduld". Er betonte: "Die SPD in Brandenburg hat gekämpft." Mit 26,5 Prozent ist die SPD stärkste Kraft in Brandenburg.