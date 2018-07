Jens Stoltenberg ist Generalsekretär der NATO. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin begrüßt. "Für mich ist Dialog kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke", sagte er. Mit Russland zu reden, entspreche "absolut" der NATO-Linie.



Offen ließ er aber, was er vom Zeitpunkt des Treffens am 16. Juli hält. In Bündniskreisen wurde befürchtet, die Diskussionen über das Treffen könnten den NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli überschatten.