CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht Brexit-Aufschub skeptisch.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die CDU-Spitze hat sich skeptisch zu einem Aufschub des Brexit-Stichtages vom 29. März geäußert. Zwar sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach einer Diskussion mit Kanzlerin Angela Merkel in den Führungsgremien der Partei über die verfahrene Lage in Großbritannien: "Am Ende darf nichts an der Zeit scheitern."



Derzeit sage das britische Unterhaus aber nur, was es nicht wolle. "Am Ende ist es doch so: Selbst ein Zeitaufschub würde ja das Grundproblem nicht ändern."