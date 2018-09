Nicola Beer zieht es nach Straßburg. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die FDP will ihre Generalsekretärin Nicola Beer als Spitzenkandidatin in die Europawahl schicken. "Für uns geht ein politisches Schwergewicht nach Brüssel", sagte Parteichef Christian Lindner nach der Sitzung des FDP-Bundesvorstands in Berlin.



Die Wahl im kommenden Mai sei für Deutschland eine "Schlüsselwahl" und Beer eine "überzeugte und überzeugende Europäerin". Beer sagte, man dürfe Brüssel und Straßburg nicht denen überlassen, die sich mit der Abschaffung der Glühbirne beschäftigten.