Staatsanwaltschaft will Puigdemont ausliefern. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Eine erste Entscheidung über eine mögliche Auslieferung des in Deutschland inhaftierten katalanischen Ex-Regionalchefs Carles Puigdemont ist gefallen: Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein hat beim Oberlandesgericht in Schleswig einen Auslieferungshaftbefehl für Puigdemont beantragt.



Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig am Dienstag mit. Puigdemont hatte zuvor bereits vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens Widerspruch gegen den Vorwurf der Rebellion eingelegt.