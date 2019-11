Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt: "Cum-Ex"-Festnahme. Archiv

Quelle: Boris Roessler/dpa

Im Steuerskandal um "Cum-Ex"-Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse sitzt erstmals ein Beschuldigter in Untersuchungshaft. Es handele sich um einen Rechtsanwalt, der bei einer international tätigen Großkanzlei gearbeitet habe, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Ihm werde Beteiligung an Steuerhinterziehung vorgeworfen.



Der Mann sei an seinem Wohnort in Hessen festgenommen worden und seit Freitag in U-Haft. Details wurden nicht genannt.