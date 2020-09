Der nordkoranische Machthaber Kim Jong Un. Archiv.

Quelle: -/KCNA/dpa

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei zunächst nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Geschosse seien von der Provinz Süd-Pyongan im Westen des Landes gestartet worden und in Richtung des Japanischen Meers geflogen.



Noch ist unklar, ob es sich um den Test ballistischer Raketen handelt. Dies wäre Nordkorea durch UN-Resolutionen untersagt. Nordkorea hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Raketen getestet.