Offen ist, wie lange der Streik anhält und wie groß das Chaos wird. Für den ersten Streiktag – an dem in ganz Frankreich kaum Züge und in Paris kaum Metros fahren - haben viele Franzosen sich organisiert. Sie arbeiten zu Hause oder haben frei genommen. Am frühen Morgen waren die Staus im Großraum Paris nur halb so schlimm wie sonst.



Im ganzen Land waren 245 Demonstrationen angekündigt, die größte davon am Nachmittag in Paris. "Wie lange die Regierung durchhält? Das müssen Sie den Premierminister fragen", sagte die Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei LREM Marie Lebec im ZDF-Interview. Die letzten massiven Proteste gegen eine Rentenreform gab es 1995 – und die haben das Land drei Wochen lang lahm gelegt.