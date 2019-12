Der Nahverkehr wird in Paris am Donnerstag lahmgelegt.

Quelle: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Kurz vor einem Generalstreik in Frankreich warnt das Auswärtige Amt vor Störungen im öffentlichen Nahverkehr. Insbesondere die Hauptstadt Paris werde von den Streiks beeinträchtigt sein, hieß es in einem Tweet. Für Donnerstag haben mehrere Gewerkschaften für ganz Frankreich einen Generalstreik angekündigt.



Der Grund ist eine geplante Rentenreform, die als wichtigste Sozialreform in der bis 2022 dauernden Amtszeit von Emmanuel Macron gilt. Auch "Gelbwesten" kündigten Demonstrationen an.