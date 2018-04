In Deutschland ist Teva mit seiner Marke Ratiopharm bekannt. Quelle: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Hunderttausende von Beschäftigten haben am Sonntag in Israel in einem Generalstreik die Arbeit niedergelegt. Sie protestierten damit gegen den massiven Sparkurs der Ratiopharm-Mutter Teva. Der vierstündige Ausstand legte bis zum Mittag das öffentliche Leben in Israel teilweise lahm.



Betroffen waren unter anderem Flughäfen und Häfen sowie die Börse, Banken, Gerichte, Krankenkassen und Behörden. Der kriselnde Pharma-Konzern will binnen zwei Jahren weltweit 14.000 Stellen streichen.