Die zweite Seite der Medaille war der Stimmungsumschwung nach einem überwiegend friedlichen Protest der Zivilgesellschaft bei Einbruch der Dunkelheit in Bogota und in Cali. Dort übernahmen nun - offenbar gezielt organisiert - gewaltbereite Randalierer die Regie. Anfangs schafften es noch mutige Studenten sich den Krawallmachern mit einer Menschenkette in den Weg stellen, doch am Ende setzten sich die Gewalttäter durch.



Geschockt verfolgten die friedlichen Demonstranten aus der Nähe und der Rest der Bevölkerung an den Fernsehgeräten, dass nun gezielte Angriffe gegen die Infrastruktur gefahren wurden. Busstationen wurden zerstört, Feuer gelegt, Gebäude attackiert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty will Hinweisen nachgehen, dass es zu massiven Übergriffen der Polizei gekommen ist. Der linksgerichtete Oppositionspolitiker Gustavo Petro rief für Freitag zu einer Fortsetzung der Mobilisierung auf.