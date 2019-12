Der Streik, der bereits am Donnerstag weite Teile des öffentlichen Lebens lahmt gelegt hatte, richtet sich gegen die Rentenreform-Pläne von Präsident Emmanuel Macron. Ministerpräsident Edouard Philippe kündigte an, die Regierung werde an dem Vorhaben festhalten, doch werde der Umstieg auf ein neues System schrittweise und nicht "rabiat" vollzogen. "Ich glaube an den sozialen Dialog. Ich werde niemals der Logik einer Konfrontation folgen."



Die Bewohner der Hauptstadtregion müssen sich dennoch auf weitere Schwierigkeiten einstellen: Die Gewerkschaften bei der Pariser Bus- und Metrogesellschaft RATP kündigten an, den Ausstand vorerst bis Montag fortzusetzen. Andere Gewerkschaften riefen bereits für Dienstag zu einem weiteren Streiktag auf, wie die Funktionärin Catherine Perret von der linksgerichteten CGT sagte. Die Regierung müsse "flott einige Antworten liefern". Diese habe den sozialen Unmut in der Bevölkerung völlig falsch eingeschätzt.