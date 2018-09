Außenminister Heiko Maas (SPD) reist nach New York. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor seiner ersten Teilnahme an einer UN-Generalversammlung hat sich Außenminister Heiko Maas (SPD) für eine Stärkung der UN ausgesprochen. "Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr internationale Ordnung, mehr Verlässlichkeit, mehr Vertrauen in unsere gemeinsamen Regeln brauchen", sagte er vor seiner Abreise nach New York.



"Die Vereinten Nationen sind so stark, gerecht und effektiv, wie ihre Mitglieder sie machen. Deutschland will sich für eine starke UNO engagieren", sagte er.