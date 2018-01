Rund 41 Millionen Deutsche brauchen eine Brille. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Augenoptiker sehen rosigen Zeiten entgegen. "Uns spielt die Alterspyramide die nächsten 25 Jahre in die Karten", sagt Josef May, Chef des Industrieverbands Spectaris. "Die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt erstmals in die Läden und kaufen Gleitsichtbrillen."



2017 verkauften Optiker in Deutschland fast 12 Millionen neue Brillen. Auch die Nachfrage nach speziellen Brillen etwa für die Bildschirmarbeit, für Autofahrer oder Sportler sorgt für mehr Geschäft.