Verena Gonsch: Als Mutter oder Vater kommt man an diesem Thema nicht vorbei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wenig Eltern gibt, die mit ihren Kindern Schritt zu halten versuchen, die sich dafür interessieren, was da im Netz passiert. Mich hat diese totale Abwehrhaltung bei Elternabenden und anderen Gelegenheiten, bei denen man mit Eltern zusammen ist, total gestört. Jedes Zeitalter hat seine Medienkritik, und es hat mich geärgert, dass wir diese Generation so schlecht reden.



Manfred Spitzer: Ich bin Psychiater. Behandle also täglich kranke Menschen. Nun ist Vorbeugen in der Medizin immer besser als Therapieren, wenn - wie man sagt - das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Die reichsten Firmen der Welt - Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook - verleiten uns zum "Auslagern" geistiger Tätigkeiten; das gehört zu ihrem Geschäftsmodell. Es wird dann gesagt, wir hätten dadurch mehr Platz zum Lernen anderer Dinge. Dies trifft nicht zu. Wer in der Schule nicht Englisch lernt, hat deswegen mit 20 nicht mehr Platz für Chinesisch. Denn das Gehirn funktioniert nicht wie eine Festplatte. Es hat vielmehr die Eigenschaft: Je mehr schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Wer schon 10 Sprachen kann, lernt die elfte leichter!