Nach eigenen Angaben laufen auf Youtube täglich Videos in 80 verschiedenen Sprachen mit einer Gesamtdauer von über einer Milliarde Stunden. Sie erreichen 95 Prozent aller Internetnutzer. Auf die Orientierung der Jugendlichen in dieser digitalen Welt haben Erwachsene nur einen geringen Einfluss. Fast alle Befragten treffen ihre Auswahl nach Tipps von Freunden, Bekannten und Mitschülern, 65 Prozent lassen sich von Influencern anregen und 30 Prozent nehmen die Tipps von Lehrern an.