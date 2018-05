Mary Lou McDonald ist die neue Chefin der Sinn-Fein-Partei. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Die katholische Sinn-Fein-Partei in Irland wird künftig von einer Frau geführt. Nach knapp 35 Jahren übergab Parteichef Gerry Adams den Vorsitz in Dublin an seine bisherige Stellvertreterin Mary Lou McDonald. Die 48-Jährige versprach der Partei frisches Denken und mutige Ideen.



Sinn Fein sei die einzige Partei, die die Teilung überwinden und ein vereintes Irland schaffen könne. Sinn Fein tritt in beiden Teilen der Insel an: sowohl im britischen Nordirland als auch in der Republik Irland.