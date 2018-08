Die Dauerfehde der ehemaligen Mitstreiter kennzeichnete die achtjährige Präsidentschaft von Santos, dem die Verfassung wegen der dort verankerten Amtszeitbegrenzung verbot, ein drittes Mal zu kandidieren. "Das einzige was ich nicht tun werde, ist meinen Nachfolger zu stören", versprach Santos in einem seiner letzten Interviews im Amt. Stattdessen wird er allerdings als Friedensnobelpreisträger in Kolumbien und ganz Lateinamerika weiterhin ein politisches Schwergewicht bleiben. Diesen Stellenwert muss sich der junge Duque in den nächsten Jahren noch erarbeiten. Seine mit Spannung erwartete Antrittsrede wird einen ersten Fingerzeig geben, in welche Richtung sich Kolumbien in den nächsten vier Jahren bewegen wird.