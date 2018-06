Cannabis-Pflanze in einem Garten. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Cannabis als Medizin auf Rezept - das ist in Deutschland bereits erlaubt. Nun wollen FDP, Linke und Grüne auch eine Freigabe für den generellen Konsum erreichen. Am kommenden Donnerstag debattiert der Bundestag ihre Anträge. Die Deutschen sind in dieser Frage unentschlossen.



Einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov zufolge gaben 35 Prozent an, eine Haschisch-Legalisierung zu befürworten. 33 Prozent lehnten dies ab. 22 Prozent sagten, es sei ihnen egal.