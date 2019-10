Kann eine neue Verfassung den Bürgerkrieg beenden? An diesem Mittwoch wird in Genf zum ersten Mal das Verfassungskomitee für Syrien zusammentreten, in dem Vertreter von Regierung und Oppositionskräften über die politische Zukunft Syriens verhandeln sollen. Die Vereinten Nationen unterstützen das Projekt. Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, nannte es eine "historische Gelegenheit".