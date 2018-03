Ein Cadillac wird in Deutschland niemals gut laufen, weil er zu sehr für den amerikanischen Geschmack konzipiert ist. Stefan Bratzel, Autoexperte

Allerdings hänge der Erfolg davon ab, ob sie in Europa aktiv ihre Fahrzeuge entwickeln und designen, meint Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach. "Ein Cadillac wird in Deutschland niemals gut laufen, weil er zu sehr für den amerikanischen Geschmack konzipiert ist", sagt er.



Denn die Geschmäcker der Europäer und der Amerikaner sind sehr verschieden: Die Autos, die man in den USA baut, passen nicht für den europäischen Bedarf. Die Amerikaner mögen sehr große SUVs, Pick-ups - Autos, die eben sehr groß und schwer sind und eine Menge Benzin verbrauchen. Benzin aber ist in den USA sehr viel billiger als in Europa.